В Тбилиси ограблен экспресс-филиал «Банка Грузии»

03.01.2017 18:45

В Тбилиси, на улице Бахтриони, произошло очередное ограбление экспресс-филиала "Банка Грузии".



По информации телеканала "Рустави 2", по "горячему следу" задержан мужчина до 30 лет. Как сообщает МВД, дело возбуждено по статьям "разбой" и "незаконное приобретение-ношение-хранение оружия".



Официальных комментариев МВД Грузии и "Банк Грузии" не делают.



