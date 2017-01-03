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В Тбилиси ограблен экспресс-филиал «Банка Грузии»


03.01.2017   18:45
В Тбилиси, на улице Бахтриони, произошло очередное ограбление экспресс-филиала "Банка Грузии".

По информации телеканала "Рустави 2", по "горячему следу" задержан мужчина до 30 лет. Как сообщает МВД, дело возбуждено по статьям "разбой" и "незаконное приобретение-ношение-хранение оружия".

Официальных комментариев МВД Грузии и "Банк Грузии" не делают.





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