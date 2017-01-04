МВД Грузии не подтверждает кадровые изменения в Аджарии

04.01.2017 16:02 В Министерстве внутренних дел Грузии на данном этапе не подтверждают информацию о кадровых изменениях в Аджарии. Как сообщает МВД Грузии , на этом этапе все должностные лица сохраняют свои позиции.



«На данном этапе кадровых перестановок не подтверждаем. На этом этапе все сохраняют свои позиции. Если будет что-либо новое, общественность будет извещена», - заявил МВД.



По существующей информации, в силовом ведомстве Аджарии – кадровые изменения. Как сообщает «Аджарское телевидение», свои должности покинули начальник Главного управления патрульной полиции Аджарии Давид Мамулашвили и его заместители. Также по данным телеканала, кадровые изменения могут коснуться и начальника департамента полиции Аджарии Лаши Гогниашвили.



Как поясняет телекомпания, руководитель Главного управления патрульной полиции Аджарии и его замы покинули свои должности 3 дня назад.















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