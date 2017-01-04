|
МВД Грузии не подтверждает кадровые изменения в Аджарии
04.01.2017 16:02
В Министерстве внутренних дел Грузии на данном этапе не подтверждают информацию о кадровых изменениях в Аджарии. Как сообщает МВД Грузии , на этом этапе все должностные лица сохраняют свои позиции.
«На данном этапе кадровых перестановок не подтверждаем. На этом этапе все сохраняют свои позиции. Если будет что-либо новое, общественность будет извещена», - заявил МВД.
По существующей информации, в силовом ведомстве Аджарии – кадровые изменения. Как сообщает «Аджарское телевидение», свои должности покинули начальник Главного управления патрульной полиции Аджарии Давид Мамулашвили и его заместители. Также по данным телеканала, кадровые изменения могут коснуться и начальника департамента полиции Аджарии Лаши Гогниашвили.
Как поясняет телекомпания, руководитель Главного управления патрульной полиции Аджарии и его замы покинули свои должности 3 дня назад.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна