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МВД изъяло незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы


05.01.2017   12:19
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента Центральной криминальной полиции МВД в результате следственных действий, проведенных на основании оперативной информации, по обвинению в противоправной покупке-хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов в Тбилиси, на территории, прилегающей к автостанции "Окриба" задержали не раз осужденного ранее Г.М. 1989 года рождения.

В ходе личного досмотра Г.М. правоохранители изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное оружие конструкции Калашникова и 3 боевых патронов.

Ведется следствие по факту противоправной покупки-хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов (по части 2 и 3 статьи 236 УК Грузии).







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