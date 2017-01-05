МВД изъяло незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы

05.01.2017 12:19 Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента Центральной криминальной полиции МВД в результате следственных действий, проведенных на основании оперативной информации, по обвинению в противоправной покупке-хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов в Тбилиси, на территории, прилегающей к автостанции "Окриба" задержали не раз осужденного ранее Г.М. 1989 года рождения.



В ходе личного досмотра Г.М. правоохранители изъяли незарегистрированное автоматическое огнестрельное оружие конструкции Калашникова и 3 боевых патронов.



Ведется следствие по факту противоправной покупки-хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов (по части 2 и 3 статьи 236 УК Грузии).

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

