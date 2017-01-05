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В одном из стамбульских ресторанов произошла стрельба


05.01.2017   13:27
Стрельба произошла в одном из ресторанов в стамбульском районе Фатих в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

Как отмечает телеканал, инцидент носил криминальный характер, нападавший был один.

Телеканал CNN Türk сообщает о двух пострадавших. Неизвестные открыли огонь по автомобилю, припаркованному у входа в заведение. В салоне находились два человека, одним из них оказался сотрудник частного университета, расположенного неподалеку, вторым - хозяин ресторана.

Согласно фотографиям, опубликованным в социальных сетях, полиция оцепила место происшествия. О судьбе злоумышленника пока данных нет.






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