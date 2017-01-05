США получили доказательства того, как Россия передавала украденные материалы WikiLeaks

05.01.2017 13:31 Разведывательные учреждения США получили убедительные доказательства, что Россия передала украденные материалы с сервера Национального комитета Демократической партии сайта WikiLeaks через третье лицо. Эту информацию подтвердили сразу три источника в администрации США, сообщает Reuters.



"Еще месяц назад власти США пришли к выводу, что хакерский взлом был осуществлен российскими спецслужбами, но они были недостаточно уверенными, что могут доказать то, как Россия также контролировала утечку информации, разрушительную для кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон", - говорится в материале.



В связи с этим президент США Барак Обама распорядился собрать больше данных в дополнительном расследовании, чтобы иметь основания для реагирования. Лидеры Сената и Палаты представителей, в том числе от Республиканской партии, также призвали тщательно расследовать этот инцидент.



В то же время, избранный президент Дональд Трамп поставил под сомнение вывод разведывательного сообщества США в том, что Россия пыталась помочь ему одержать победу на выборах. Последняя, кстати, традиционно отрицает все обвинения.



"Результаты разведывательной работы, проведенной после выборов, дали администрации Обамы больше определенности относительно полной роли российского правительства в хакерском взломе, а также утечке документов, чем это было 7 октября, когда американские спецслужбы заявили, что они были уверены, что Россия организовала нападение", - отмечается в публикации.



Это послужило для применения дополнительных ограничительных мер против России.

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Напомним: доклад разведки США должн быть представлен презеденту США Бараку Обаме в четверг и избранному президенту Дональду Трампу на следующий день, впрочем, как сообщили чиновники, его содержание еще на стадии обсуждения.



При этом официальные источники "отказались от комментариев относительно окончательных выводов разведслужб об участии третьей стороны в передаче и утечке материалов в WikiLeaks, заявив, что они не хотят разоблачить способы, которыми правительство США получало информацию".



В интервью Fox News, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сказал, что он не получал похищенные письма Хиллари Клинтон и её помощник Джон Подесты от любого государства, но и не исключил возможности того, что получил эти материалы от третьей стороны.

















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