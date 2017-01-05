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Турция может закрыть авиабазу «Инджирлик» - пресс-секретарь президента


05.01.2017   20:01
Турция может закрыть авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана, сказал в четверг пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции на турецкой базе "Инджирлик".

Авиабаза "Инджирлик" используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На "Инджирлик" также базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).






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