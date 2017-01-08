В Польшу прибыла бронетанковая бригада США

08.01.2017 17:04 Первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США прибыли в Польшу.



Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав, сообщает в субботу, 7 января, польское информационное агентство PAP.



Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.



В отличие от других подразделений армии США, дислоцированных в Германии и Италии, 3-я бригада будет размещена отдельными подразделениями на ротационном принципе в разных странах Восточной Европы. В первую очередь, кроме Польши, американских солдат могут принять Румыния, Болгария и Литва. Большая часть техники будет размещена в Германии, Бельгии и Нидерландах. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.



Кроме того, сообщалось, что батальон сухопутных войск США будет переброшен из Германии в Польшу в рамках расширения военного присутствия сил НАТО в Восточной Европе.















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