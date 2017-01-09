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Терроризм никогда не победит - президент Израиля


09.01.2017   15:26
«Терроризм никогда не победит, никогда», заявил на совместной пресс-конференции с президентом Грузии, находящийся в Тбилиси с официальным визитом президент Израиля Реувен Ривлин.

«Я приехал сюда из Иерусалима — города, в котором скорбят по молодым мужчинам и женщинам, ставших жертвами терроризма. Терроризм никогда не победит, никогда», — заявил Ривлин.

Со своей стороны Георгий Маргвелашвили выразил озабоченность в связи с терактом в Иерусалиме, осудив любое проявление терроризма.

«Мы поддерживаем израильский народ, выражаем сочувствие в эти тяжелые минуты. Грузинские военные в разных точках мира твердо стоят на страже глобальной безопасности и борются с терроризмом. Мы подтверждаем приверженность этим ценностям не только словами, но и делом», — заявил Маргвелашвили.

Президент Грузии выразил уверенность в том, что сотрудничество между странами приведет к эффективному разрешению проблемы терроризма.

Ривлин вместе с супругой прибыл в нашу страну с официальным двухдневным визитом, в ходе которого запланированы встречи президента Израиля с высокопоставленными представителям законодательной и исполнительной властей.






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