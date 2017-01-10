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Еще один экспресс-филиал «Банка Грузии» стал жертвой грабителей


10.01.2017   12:08
В пятом микрорайоне тбилисского района Глдани произошло очередное ограбление экспресс-филиала "Банка Грузии". Случай произошел примерно в 9 утра.

В "Банке Грузии" подтверждают произошедшее, но не называют сумму, которую удалось унести грабителям.

Факт ограбления подтверждают и в МВД. По их информации, возбуждено уголовное дело по ст. 179 УКГ.

По имеющейся информации, грабитель был вооружен. На данный момент никто не задержан. На месте ограбления работают эксперты-криминалисты.






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