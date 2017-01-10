Еще один экспресс-филиал «Банка Грузии» стал жертвой грабителей

10.01.2017 12:08 В пятом микрорайоне тбилисского района Глдани произошло очередное ограбление экспресс-филиала "Банка Грузии". Случай произошел примерно в 9 утра.



В "Банке Грузии" подтверждают произошедшее, но не называют сумму, которую удалось унести грабителям.



Факт ограбления подтверждают и в МВД. По их информации, возбуждено уголовное дело по ст. 179 УКГ.



По имеющейся информации, грабитель был вооружен. На данный момент никто не задержан. На месте ограбления работают эксперты-криминалисты.















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