«Холодная война» уже началась и обе стороны спешно вооружаются - эксперты

10.01.2017 14:07 «Холодная война» уже началась и обе стороны спешно вооружаются, все это достигло опасной черты - так оценивают эксперты увеличение военного представительства НАТО в Восточной Европе, в рамках которого, в Германии высадился самый большой десант США со времен распада СССР - речь идет о 3500 солдатах, более чем 2500 танках и другой тяжелой технике. По оценке специалистов, это было ответом на агрессивные действия России, которые она проводила с весны прошлого года. Как известно, с февраля военные подразделения США разместятся в странах-членах НАТО: Польше, Румынии, Болгарии и странах Балтии. Этим Америка хочет убедить союзников в том, что на фоне аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Восточной Украине Россией США будут гарантом безопасности этих стран-членов альянса. Великобритания может взять на себя контроль над Черным морем, что по оценке грузинских экспертов, выглядит абсолютно логично, пишет газета «Резонанси».



Россия осуждает увеличение военного представительства НАТО и называет это действие «агрессивной» активизацией Запада. НАТО отвечает, что эти шаги связаны лишь с обороной. Военный аналитик Вахтанг Маисая считает, что со стороны НАТО это серьезные шаги, которые предусмотрены пятой статьей. «Задействован принцип коллективной обороны, который предусмотрен пятой статьей. Это обязательство задействовано впервые с 90-х годов», - говорит Вахтанг Маисая.



Политолог Сосо Цинцадзе отмечает, что НАТО и Россия находятся в режиме ответных действий и увеличение военного представительства связано именно с этим. «Нужно пересмотреть в прошлом, откуда начались ответные шаги. Допустим, это началось с того, что Грузия и Украина станут членами альянса, или с первой угрозы Путина разместить «Искандеры» в Калининграде. Потом последовали ответные действия. Сложно сказать, кто первым начал действовать - НАТО или Россия. Обе стороны имеют свои аргументы. Россия напоминает НАТО, что в 90-х годах действительно существовали соглашения о нерасширении НАТО на восток. Но в то же время существовал и продолжает существовать устав НАТО, который не предусматривает ограничений с третьей страной, поэтому и началось расширение НАТО. Сначала Восточная Европа, затем страны Балтии - Путин решил ответить и пригрозил разместить «Искандеры» в Калининграде и перебросить большие армейские подразделения в западную часть России, а также совершил то, что мы все видели в Крыму и Восточной Украине.



«В Германии официально заявляют, что началось военное положение и «холодная война» практически началась. Насколько это соответствует действительности, об этом ведутся споры. Но я считаю, что это действительно так и обе стороны спешно вооружаются. Перспектива такова, а Трамп заявил, что США будут обращать больше внимания на ядерное вооружение. В свою очередь, Путин не преминул ответить, что ядерное вооружение должно быть на высоте. Сейчас и НАТО, и Россия усиливают свое военное присутствие в приграничных районах. Что последует за этим, сказать сложно, но не стоит ударяться в пессимизм. Я не думаю, что произойдет ядерная трагедия, потому что в таком случае победителей просто не будет. В России Путин и его окружение так привыкли к комфортной жизни, что вряд ли поставят все это на карту», - отметил Сосо Цинцадзе добавив, что мир приблизился к опасной черте.















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