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Спецслужбы Германии просят полномочий для ответных кибератак


10.01.2017   16:57
Немецким контрразведчикам следует предоставить возможность отвечать на хакерские атаки кибернападениями на самих хакеров. Об этом заявил руководитель ведомства по охране конституции, внутренней спецслужбы ФРГ Ханс-Георг Маасен в интервью информагентству dpa.

"По нашему мнению, нам необходимо не только прибегать к сугубо оборонительным действиям. Мы должны быть в состоянии атаковать врага, чтобы он прекратил атаковать нас", – сказал Маасен.

На фоне этого он также не исключил, что во время проведения выборов в Бундестаг в сентябре этого года возможны "попытки влияния извне".

На сегодняшний день полномочия не позволяют немецким спецслужбам, к примеру, стереть данные, полученные хакером, и перенесенные им на один из внешних серверов.

"Из-за этого возрастает опасность того, что ущерб может значительно увеличиться, ведь, кроме самого преступника, доступ к этим данным получат еще и третьи лица", – предостерегает руководитель ведомства.

Поэтому в этом случае немецким ведомствам следует предоставить правовые возможности стереть эти данные для предупреждения будущей угрозы, считает Маасен.

Кроме того, он признает необходимым создание правового механизма, который позволил бы "обезвредить инфраструктуру, с которой совершают нападение, откуда поступают серьезные угрозы для кибербезопасности".

Как сообщал Корреспондент.net, Германия нашла российский след в кибератаках на ОБСЕ. Эту атаку могла совершить российская хакерская группировка APT28, которую ранее обвиняли в причастности во взломе почтовых серверов Демократической партии США.






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