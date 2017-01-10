Турция поддерживает членство Грузии в НАТО - Чавушоглу

10.01.2017 21:17 В Анкаре прошли переговоры глав МИД Турции и Грузии, Мевлюта Чавушоглу и Михаиля Джанелидзе.



По завершению встречи глава турецкой дипломатии заявил, что Турция всецело поддерживает процесс вступления Грузии в НАТО.



«Мы также выступаем за скорейшую реализацию договоренностей по упрощению визового режима между Евросоюзом и Грузией», - добавил Чавушоглу, подчеркнув также поддержку территориальной целостности Грузии.



Глава МИД Турции также привлек внимание к тому факту, что в 2017 году ожидается открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.



В свою очередь, министр Джанелидзе выразил удовлетворение нахождением в Турции.















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