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Гражданин Израиля задержан в Тбилиси с крупной партией наркотиков


11.01.2017   12:32
Гражданин Израиля задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

При личном обыске задержанного 1973 года рождения было обнаружено более 100 таблеток, содержащих наркотическое вещество бупренорфин.

В результате наркологической проверки выяснилось, что задержанный находился под воздействием этого вещества и марихуаны.

Следствие ведется по статье «незаконное приобретение-хранение наркотических веществ в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы от восьми до 20 лет либо бессрочным заключением.

Запись Гражданин Израиля задержан в Тбилиси с крупной партией наркотиков впервые появилась







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