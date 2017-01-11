Гражданин Израиля задержан в Тбилиси с крупной партией наркотиков

11.01.2017 12:32 Гражданин Израиля задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.



При личном обыске задержанного 1973 года рождения было обнаружено более 100 таблеток, содержащих наркотическое вещество бупренорфин.



В результате наркологической проверки выяснилось, что задержанный находился под воздействием этого вещества и марихуаны.



Следствие ведется по статье «незаконное приобретение-хранение наркотических веществ в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы от восьми до 20 лет либо бессрочным заключением.



Запись Гражданин Израиля задержан в Тбилиси с крупной партией наркотиков впервые появилась

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

