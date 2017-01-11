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Гражданин Израиля задержан в Тбилиси с крупной партией наркотиков
11.01.2017 12:32
Гражданин Израиля задержан в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.
При личном обыске задержанного 1973 года рождения было обнаружено более 100 таблеток, содержащих наркотическое вещество бупренорфин.
В результате наркологической проверки выяснилось, что задержанный находился под воздействием этого вещества и марихуаны.
Следствие ведется по статье «незаконное приобретение-хранение наркотических веществ в особо крупном размере», что наказывается лишением свободы от восьми до 20 лет либо бессрочным заключением.
Запись Гражданин Израиля задержан в Тбилиси с крупной партией наркотиков впервые появилась
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