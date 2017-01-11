Премьеру Грузии пришлось делать отдельное разъяснение своего заявления

11.01.2017 13:46 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сделал отдельные пояснения в связи с поручением главе МВД разобраться с ночными клубами и барами по вопросу дискриминации по половому признаку.



Премьер заявил, что его неверно интерпретировали СМИ и неправильно утверждать, что якобы он заботится о том, чтобы в эти клубы стали пускать грузин. Премьер утверждает, что в этих клубах и барах царит проституция, принять меря против чего он и поручил главе МВД.



"Произошла неправильная интерпретация и выводы были сделаны в совершенно неправильно направлении. Возможно надо было сразу же сделать больше разъяснений, но прошел лишь час и, думаю, еще не поздно.



Что касается ночных клубов, которые в основном сконцентрированы под Площадью Роз, и где у нас довольно печальная ситуация. Я отметил, что туда не пускают местных, грузинской национальности мужчин, и почему-то это было интерпретировано так, что якобы я забочусь о том, чтобы туда пустили грузинских мужчин. Нет друзья, очень жаль, если кто-то это понял именно так, но хочу еще раз сказать - в этих клубах происходит то, что вызывает мое сожаление - там царит проституция, в том числе наших несовершеннолетних граждан. Ни один грузинский мужчина этого не вытерпит и именно поэтому их туда не пускают", - заявил Квирикашвили.



По словам премьера, предпринять меры именно против этого поручил он главе МВД, также поручил изучить данный вопрос с точки зрения прав человека своему советнику Софо Джапаридзе, так как "возможно имеет место нарушение антидискриминационного закона с той точки зрения, что впускают лиц женского пола и не пускают людей мужского пола".



"Для тех, кто сделал неправильный вывод, скажу - мое главное переживание о том, что туда не впускают грузинских мужчин, связано лишь с тем, что там происходит включение несовершеннолетних девушек, грузинок, в проституцию. Это очень большая проблема. Более того, это оскорбление моего достоинства, как сына этой страны, и именно поэтому это проблематично.



По имеющейся у меня информации, закон нарушается с многих точек зрения. Проституция в Грузии является нарушением закона, особо тяжким, когда подключают к ней несовершеннолетних. Еще раз заявляю, что в подтверждение этого я привел тот пример, что туда пускают лишь людей женского пола и не пускают людей мужского пола потому, что грузину особо невмоготу смотреть на то, что там происходит. Это и в порос национальной чести и мы его не должны скрывать.



Поэтому я сделал публичным данный вопрос, поэтому поручил государственным институтам решить этот вопрос в рамках законодательства", - заявил премьер.















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