МВД Грузии заявило о начале борьбы с беззаконием в ночных клубах Тбилиси

11.01.2017 19:23 Министерство внутренних дел Грузии приступило к выполнению поручения премьер-министра страны «по борьбе с беззаконием в ночных клубах». Об этом сегодня, 11 января, на брифинге заявил заместитель главы полицейского ведомства Шалва Хуцишвили.



«Задание получили. Мы уже начали работать и детально представим результаты этой работы - что делалось до этого и что сделано после получения задания. Об этом вам станет известно публично», - заявил замминистра.



Премьер-министр сегодня на заседании правительства поручил МВД страны разобраться с ситуацией в ночных клубах в подземном комплексе под площадью Роз в центре Тбилиси. Георгий Квирикашвили сделал сразу два заявления, в которых отметил, что в расположенные в центре города заведения не впускают грузинских мужчин, а несовершеннолетних девочек вовлекают в проституцию.















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