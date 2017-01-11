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МВД Грузии заявило о начале борьбы с беззаконием в ночных клубах Тбилиси


11.01.2017   19:23
Министерство внутренних дел Грузии приступило к выполнению поручения премьер-министра страны «по борьбе с беззаконием в ночных клубах». Об этом сегодня, 11 января, на брифинге заявил заместитель главы полицейского ведомства Шалва Хуцишвили.

«Задание получили. Мы уже начали работать и детально представим результаты этой работы - что делалось до этого и что сделано после получения задания. Об этом вам станет известно публично», - заявил замминистра.

Премьер-министр сегодня на заседании правительства поручил МВД страны разобраться с ситуацией в ночных клубах в подземном комплексе под площадью Роз в центре Тбилиси. Георгий Квирикашвили сделал сразу два заявления, в которых отметил, что в расположенные в центре города заведения не впускают грузинских мужчин, а несовершеннолетних девочек вовлекают в проституцию.






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