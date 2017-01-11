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Полиции пришлось покинуть офис партии "Гирчи" через "коридор позора"


11.01.2017   20:27
Сотрудникам полиции Грузии, которые провели обыск в офисе оппозиционной партии «Новый политический центр – Гирчи («Шишка»), пришлось покинуть здание через «коридор позора». Активисты этой организации демонстративно посеяли в Тбилиси в новогоднюю ночь коноплю.

Партия «Гирчи» выступает за полную легализацию употребления марихуаны и ее изготовления.

Следственные действия начались в ночь на среду, 11 января и проводились в течение целого дня .

МВД возбудило уголовное дело по статье 265 УК Грузии (незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества).

Согласно существующей информации, в офисе партии «Гирчи» было обнаружено и изъято 80 горшков с посевами конопли, которая уже дала всходы.






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