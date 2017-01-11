Эксперты-криминалисты увезли из офиса «Гирчи» горшки с 84 ростками конопли

11.01.2017 21:46 Сотрудники полиции сегодня опечатали и изъяли из офиса политической партии «Гирчи» 84 пластиковых стаканчика, в которых проросла посеянная на Новый год конопля.



Партия «Гирчи» выступает за полную легализацию производства и употребления марихуаны. В новогоднюю ночь партия вместе со сторонниками провели акцию гражданского неповиновения — в офисе была посажена конопля. Таким образом, более 80-ти человек сознательно нарушили закон, чтобы привлечь внимание политиков, властей и общественности к своим требованиям.



Сразу после этого МВД возбудило дело по статье «незаконный посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества».



Сегодня, то есть спустя 12 дней после акции, сотрудники полиции явились в офис «Гирчи», чтобы провести следственные мероприятия. Эксперты описали все емкости с ростками конопли и забрали их для проведения экспертизы.



Пока в офисе проводились следственные мероприятия, члены партии, их сторонники и журналисты стояли на улице, так как полиция не пропускала их в здание, и активно освещали происходящее в социальных сетях и в СМИ.



После окончания описи сторонники легализации наркотиков проводили из офиса четверых сотрудников полиции с пакетами конопли бурными аплодисментами и даже постелили для них ковровую дорожку. А один из членов партии — бывший депутат и музыкант Гога Хачидзе, включил гимн грузинской полиции, чтобы напомнить о том, что именно он написал музыку к этому гимну.



«Я не думаю, что это конец. Сегодня начались какие-то процедуры, у которых, по всей вероятности, будет продолжение. Как бы события не развивались, мы готовы к любому сценарию» , — заявил журналистам лидер партии «Новый политический центр – Гирчи» Зураб Джапаридзе.



«Мы уверены, что в итоге эта борьба закончится нашей победой и в стране изменится наркополитика. Это касается не только конопли или марихуаны. В Грузии за употребление любого наркотика людей не должны наказывать ни тюрьмой, ни в какой-либо другой форме», — заявил Джапаридзе. Он также отметил, что сегодняшний визит полиции был спланирован не в МВД, а является политическим решением.



Кроме легализации наркотиков, партия «Гирчи» также требует сократить государственную бюрократию.



На днях партия подготовила и выложила в интернет видеоролик, в котором приводится ряд примеров того, как из государственного бюджета тратятся тысячи и даже миллионы на содержание бюрократического аппарата.



Сегодня же Зураб Джапаридзе написал на своей странице в фейсбуке пост, посвященный экономической ситуации в стране:



«Воспользуюсь тем, что нахожусь в центре внимания и скажу еще раз. Экономика страны зашла в лес. Выход в следующем:



Значительное сокращение налогов, правительственных расходов и бюрократии

Скорейшая приватизация имущества, находящегося в руках государства

Свободный валютный режим и долларизация

Легализация марихуаны (ни одна другая реформа не даст более быстрого эффекта в 2017 году)

Полная дерегуляция образовательной системы (если мы хотим, чтобы хотя бы через 10-15 лет дать шанс будущему поколению)



Других путей нет – все остальное или бред, или вредительство», — пишет Зураб Джапаридзе.



В Грузии употребление наркотиков является административным нарушением при первом задержании и становится уголовным преступлением во всех последующих.



Согласно опросу Исследовательского центра зависимости «Альтернатива Джорджия» и Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья, 15,9% из более 4,8 тысячи опрошенных признались, что хотя бы раз в жизни пробовали марихуану.



Средний возраст употребления марихуаны в Грузии среди мужчин — 19-22 года, а среди женщин — 20-22. Минимальный возраст среди мужчин — 12 лет, а среди женщин — 17. В Грузии также произрастает дикая конопля, поэтому периодически власти проводят акции по ее уничтожению.



Источник: Новости-Грузия https://www.newsgeorgia.ge/48872-2/#t20c















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