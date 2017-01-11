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МВД Грузии приступило к борьбе с беззаконием в ночных клубах Тбилиси


11.01.2017   22:34
Министерство внутренних дел Грузии получило задание премьер-министра Георгия Квирикашвили и приступило к борьбе с беззаконием в ночных клубах в центре Тбилиси, заявил заместитель главы МВД Шалва Хуцишвили на брифинге.

Премьер-министр Грузии в среду поручил МВД разобраться с ситуацией в ночных клубах близ площади Роз в Тбилиси, куда, по его словам, не впускают грузинских мужчин, а несовершеннолетних девочек вовлекают в проституцию.

"Задание (от премьера – ред.) получили. Мы уже начали работать и детально представим результаты этой работы – что делалось до этого и что сделалось после получения задания. Об этом вам станет известно публично", — сказал Шалва Хуцишвили.

В вышеуказанных ночных клубах в основном время проводят иностранцы — представители восточных стран.






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