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МВД Грузии приступило к борьбе с беззаконием в ночных клубах Тбилиси
11.01.2017 22:34
Министерство внутренних дел Грузии получило задание премьер-министра Георгия Квирикашвили и приступило к борьбе с беззаконием в ночных клубах в центре Тбилиси, заявил заместитель главы МВД Шалва Хуцишвили на брифинге.
Премьер-министр Грузии в среду поручил МВД разобраться с ситуацией в ночных клубах близ площади Роз в Тбилиси, куда, по его словам, не впускают грузинских мужчин, а несовершеннолетних девочек вовлекают в проституцию.
"Задание (от премьера – ред.) получили. Мы уже начали работать и детально представим результаты этой работы – что делалось до этого и что сделалось после получения задания. Об этом вам станет известно публично", — сказал Шалва Хуцишвили.
В вышеуказанных ночных клубах в основном время проводят иностранцы — представители восточных стран.
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