В Тбилиси холодным оружием ранен сотрудник полиции

12.01.2017 10:42 На Сабурталинской улице в Тбилиси ранили сотрудника полиции. Как сообщил агентству «IPN» очевидец, повреждения полицейскому нанесены ножом.



По его информации, сотрудник полиции шел по Сабурталинской улице, когда увидел трех граждан, которые нарушали общественный порядок. Полицейский призвал их соблюдать закон, что вызвало в них агрессию. Они нанесли сотрудники полиции ножевые ранения.



Раненый полицейский был доставлен в Республиканскую больницу, где его прооперировали. В пресс-службе Республиканской больницы заявляют, что его жизни опасность не угрожает.















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