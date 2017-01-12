За сбыт фальшивых денег задержаны три человека

12.01.2017 11:31 В результате проведенных оперативно-следственных и розыскных действий Следственная группа Министерства финансов Грузии на основании судебного постановления задержала трех лиц на факте сбыта фальшивых денег по предварительному групповому сговору.



Следствием установлено, что обвиняемые в разных торговых объектах, существующих на территории Грузии, систематически сбывали кустарно изготовленные фальшивые купюры, в частности банкноты по 50 лари новой модификации и 100 лари старой модификации.



Ведется следствие по делу по подпункту "г" части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает пресечение свободы сроком от 7 до 10 лет.

















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