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В Тбилиси задержали напавших с ножом на полицейского мужчин
12.01.2017 15:06
Сотрудника полиции ранили на улице Цинцадзе в Сабурталинском районе Тбилиси. По информации МВД Грузии, злоумышленники были задержаны оперативниками по горячим следам, в течение трех часов после инцидента.
Полицейский находился на улице Цинцадзе, когда увидел трех граждан, нарушающих общественный порядок. Он призвал нарушителей к порядку, однако в ответ на законное требование полицейского злоумышленники нанесли ему несколько ударов холодным оружием.
Раненый полицейский был доставлен в Республиканскую больницу, где его прооперировали.По информации медиков, состояние его здоровья стабильное. В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье "попытка умышленного убийства".
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