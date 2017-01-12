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Кандидат в министры обороны США винит Россию в попытках подорвать НАТО


12.01.2017   21:46
Претендент на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис обвинил Россию в попытках подорвать НАТО.

"Самое главное сегодня - признать реальность, с которой мы имеем дело. И признать, что господин Путин пытается подорвать Североатлантический альянс", - сказал Дж.Мэттис в четверг в сенате на слушаниях по утверждению его кандидатуры.

Он высказал мнение, что США следует "предпринять интегрированные шаги - экономические, дипломатические и военные, а также работать с нашими союзниками, чтобы обеспечить должную защиту".

Говоря в целом о перспективах российско-американских отношений, генерал подчеркнул, что "история не является прямой линией". "У нас есть длинный список попыток взаимодействовать с Россией в позитивном ключе, но у нас относительно короткий список успехов в этом отношении", - сказал Дж.Мэттис.






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