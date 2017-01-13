Грузинская миротворческая рота прибыла в Афганистан на ротацию

13.01.2017 11:27 Усиленная рота первой пехотной бригады ВС Грузии в рамках ротации прибыла в Афганистан для участия в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support), говорится в сообщении на сайте министерства обороны Грузии.



Рота будет дислоцироваться на базе «Мармал» в афганском городе Мазари-Шариф и сменит усиленную роту второй пехотной бригады. Грузинские военные попадут в подчинение немецкого командования.

Из Грузии военных проводили министр обороны Леван Изория и глава Генштаба Владимир Чачибая.



«Я уже два раза гостил в Мазари-Шарифе и выслушал от немецких генералов очень высокую оценку той деятельности, которой занимаются наши военные на месте. И я уверен, что деятельность этой роты в рамках миссии «Решительная поддержка» будет продолжением тех великих военных традиций и укрепление того профессионализма, который выполняют наши Вооруженные силы рамках международной миссии», — сказал Леван Изория.



Провожая грузинских военных в Афганистан, Владимир Чачибая вспомнил атаку, совершенную боевиками радикального движения «Талибан» на немецкое консульство в Мазари-Шарифе в ноябре прошлого года, которую отбили грузинские военные.



«Их задачей будет быстрое реагирование. Насколько вы помните, наше подразделение прославилось только что, во время выполнения этой задачи, когда они вывели в безопасное место представителей немецкого дипломатического корпуса и спасли от нападения», — сказал глава Генштаба ВС Грузии.



Усиленная рота первой пехотной бригады для участия в миссии «Решительная поддержка» изначально прошла подготовку в школе рейнджеров возле села Манави в регионе Кахетия, а затем отправились в Германию, где провели пять месяцев.



До переброски в Афганистан личный состав прошел итоговые учения на уровне отряда, взвода и роты, в том числе тактические, медицинские, огневые и инженерные.



Миссия «Решительная поддержка» (Resolute Support) начала действовать в Афганистане с 1 января 2015 года после завершения военной стадии операции США и их союзников по альянсу (ISAF). В начале 2015 года в Кабуле, Кандагаре, Герате, Мазари-Шарифе разместили около 12 тысяч человек. С грузинской стороны в мисси участвуют 870 грузинских военных.















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