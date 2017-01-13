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Сенат США разрешил Джеймсу Маттису выдвигаться на пост главы Пентагона


13.01.2017   16:46
Специальный комитет Сената США разрешил отставному генералу Джеймсу Маттису выдвигаться на пост гражданского министра обороны, несмотря на правила, запрещающие занимать эту должность менее чем через семь лет после отставки с действительной военной службы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Данная норма позволяет отделить гражданское руководство Пентагона от военного руководства Вооруженных сил США. Теперь, чтобы возглавить Министерство обороны, Маттису будет необходимо получить разрешение Конгресса. В последний раз Сенат дал подобное разрешение генералу Джорджу Маршаллу в 1950 году.

Генерал в отставке Джеймс Маттис до 2013 года занимал пост начальника Центрального командования США, которое отвечает за Ближний Восток и Центральную Азию. До этого он командовал морской пехотой во время войн в Афганистане и Ираке.

Во время слушаний по утверждению его кандидатуры сегодня, 12 января, Маттис заявил, что США должны быть готовы противостоять России в тех областях, где обе страны не могут сотрудничать. Он обвинил Москву в кибератаках и использовании тактики коротких войн для дестабилизации других стран.






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