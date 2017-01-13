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Полковник Георгий Матиашвили будет руководить Западным командованием ВС Грузии


13.01.2017   18:05
Полковник Георгий Матиашвили назначен командующий Западным командованием сухопутными войсками Грузии.

Нового командующего представил личному составу его предшественник, ныне заместитель главы Генерального штаба ВС Грузии, полковник Шалва Джабахидзе, — говорится в сообщении на сайте Минобороны Грузии.

Пост командующего был вакантным с ноября прошлого года. До назначения на должность Матиашвили был заместителем командующего Восточным командованием.

Полковник Георгий Матиашвили служит в ВС Грузии с 1998 года. Он является выпускником Объединенной военной академии Грузии. Затем был взводным в центре подготовки военных операций. В разные времена занимал разные должности в департаменте оперативной планировки J-3 Генштаба ВС Грузии.

«Я благодарю министра обороны и главу Генштаба за то большое доверие, которое они оказали мне… Мы обязательно продолжим осуществление реформ, которые учтены в документе стратегического обзора министерства обороны, с точки зрения повышения боевой готовности, а также укрепления военной дисциплины», — цитирует Георгия Матиашвили пресс-служба министерства обороны.

В марте прошлого года сухопутные войска Грузии разделили на два командования – Восточное и Западное. Восточное командование возглавил полковник Шавлего Табатадзе, а Западным командованием руководил Шалва Джабахидзе.






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