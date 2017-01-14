Задержан «Санта-Клаус», ограбивший в Батуми валютный киоск

14.01.2017 12:12 Сотрудники Батумского городского управления Департамента полиции Аджарии МВД Грузии на основании судебного постановления задержали Дж.М. 1991 года рождения по обвинению в разбое.



Следствием установлено, что ночью 31 декабря 2016 года в Батуми обвиняемый, переодетый в форму Санта-Клауса, ворвался в расположенный в супермаркете киоск по обмену валюты и, угрожая игрушечным оружием, похитил 8 820 лари.



Правоохранители задержали Дж.М. в Батуми. Задержанный признался в содеянном преступлении.



Следствие ведется по «в» подпункту 3-й части статьи 179 УК Грузии.

















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