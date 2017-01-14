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Турция возвела стену на границе с Сирией и Ираком


14.01.2017   16:25
Турция возвела стену протяженностью в 330 км вдоль границы с Сирией и Ираком в рамках обеспечения безопасности, сообщает Anadolu.

В генштабе Турции сообщили, что работы по строительству модульной стены завершены.

Отмечается, что еще на отрезке в 191 километров южной границы страны были созданы ограждения из колючей проволоки.

Как сообщает агентство, благодаря предпринятым мерам, за последний год предотвращено более 57 тыс. попыток незаконного пересечения границы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу с Сирией.

В декабре 2015 года сообщалось, что Турция начала строительство стены на границе с Сирией для защиты от боевиков террористических группировок.






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