|
Филиал «Либерти банка» ограблен в Западной Грузии
16.01.2017 11:43
Филиал «Либерти банка» ограблен в Западной Грузии. Ограбление произошло минувшей ночью в селе Супса Ланчхутского района.
Неустановленные лица ограбили центр обслуживания «Либерти банка». Филиал банка расположен в 100 метрах от офиса полиции, — отмечает телекомпания «Рустави-2».
По неофициальной информации, из банка было похищено 1100 лари (около 400 долларов). Начато следствие.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна