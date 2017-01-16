Филиал «Либерти банка» ограблен в Западной Грузии

16.01.2017 11:43 Филиал «Либерти банка» ограблен в Западной Грузии. Ограбление произошло минувшей ночью в селе Супса Ланчхутского района.



Неустановленные лица ограбили центр обслуживания «Либерти банка». Филиал банка расположен в 100 метрах от офиса полиции, — отмечает телекомпания «Рустави-2».



По неофициальной информации, из банка было похищено 1100 лари (около 400 долларов). Начато следствие.















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