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Филиал «Либерти банка» ограблен в Западной Грузии


16.01.2017   11:43
Филиал «Либерти банка» ограблен в Западной Грузии. Ограбление произошло минувшей ночью в селе Супса Ланчхутского района.

Неустановленные лица ограбили центр обслуживания «Либерти банка». Филиал банка расположен в 100 метрах от офиса полиции, — отмечает телекомпания «Рустави-2».

По неофициальной информации, из банка было похищено 1100 лари (около 400 долларов). Начато следствие.






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