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Очередное убийство в Тбилиси - злоумышленник задержан
16.01.2017 13:32
Сотрудники МВД Грузии задержали жителя Тбилиси, обвиняемого в убийстве.
По информации пресс-службы МВД преступление произошло в Исани –Самгорском районе Тбилиси. 48-летний мужчина после ссоры смертельно ранил холодным оружием своего 62-летнего знакомого, который скончался на месте.
Правоохранители задержали злоумышленника «по горячим следам», через несколько часов после случившегося.
Орудие убийства изъято в качестве вещественного доказательства.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», что предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.
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