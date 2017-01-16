Очередное убийство в Тбилиси - злоумышленник задержан

16.01.2017 13:32 Сотрудники МВД Грузии задержали жителя Тбилиси, обвиняемого в убийстве.



По информации пресс-службы МВД преступление произошло в Исани –Самгорском районе Тбилиси. 48-летний мужчина после ссоры смертельно ранил холодным оружием своего 62-летнего знакомого, который скончался на месте.



Правоохранители задержали злоумышленника «по горячим следам», через несколько часов после случившегося.



Орудие убийства изъято в качестве вещественного доказательства.



В связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», что предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.















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