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Очередное убийство в Тбилиси - злоумышленник задержан


16.01.2017   13:32
Сотрудники МВД Грузии задержали жителя Тбилиси, обвиняемого в убийстве.

По информации пресс-службы МВД преступление произошло в Исани –Самгорском районе Тбилиси. 48-летний мужчина после ссоры смертельно ранил холодным оружием своего 62-летнего знакомого, который скончался на месте.

Правоохранители задержали злоумышленника «по горячим следам», через несколько часов после случившегося.

Орудие убийства изъято в качестве вещественного доказательства.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», что предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.






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