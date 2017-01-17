В Турции арестовали исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула

17.01.2017 10:49 Службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.



По данным источников телеканала в правоохранительных органах, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула.



Террорист, вооруженный автоматом, атаковал в новогоднюю ночь клуб Reina в Стамбуле, где находились более 700 посетителей. Жертвами злоумышленника стали 39 человек, еще 69 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».















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