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В Турции арестовали исполнителя теракта в ночном клубе Стамбула
17.01.2017 10:49
Службы безопасности Турции арестовали выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
По данным источников телеканала в правоохранительных органах, операция по задержанию террориста прошла в понедельник вечером в районе Эсенъюрт Стамбула.
Террорист, вооруженный автоматом, атаковал в новогоднюю ночь клуб Reina в Стамбуле, где находились более 700 посетителей. Жертвами злоумышленника стали 39 человек, еще 69 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
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