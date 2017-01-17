В центре Тбилиси задержан мужчина с огнестрельным оружием

17.01.2017 11:58 Грузинские правоохранители задержали на проспекте Агмашенебели в Тбилиси молодого мужчину, у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли автомат Калашникова и обойму.



Как сообщают в МВД Грузии, мужчина задержан по подозрению в незаконном хранении оружия. Как выяснилось, ранее он уже был судим.



Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное приобретение- хранение и ношение огнестрельного оружия».















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