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В центре Тбилиси задержан мужчина с огнестрельным оружием
17.01.2017 11:58
Грузинские правоохранители задержали на проспекте Агмашенебели в Тбилиси молодого мужчину, у которого при личном досмотре обнаружили и изъяли автомат Калашникова и обойму.
Как сообщают в МВД Грузии, мужчина задержан по подозрению в незаконном хранении оружия. Как выяснилось, ранее он уже был судим.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное приобретение- хранение и ношение огнестрельного оружия».
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