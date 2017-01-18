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МВД выявило 129 преступлений уголовного характера в ходе полицейского контроля 16-17 января
18.01.2017 13:29
В результате проведенного 16-17 января рейда МВД Грузии выявило 129 преступлений уголовного характера и 1088 преступлений административного права. Об этом говорится в сообщении МВД Грузии.
По информации ведомства, в ходе полицейского контроля были задержаны 22 человека за уголовные преступления, и 42 человека за административные правонарушения.
В ходе полицейского контроля было выявлено:
Незаконное приобретение, хранение и ношение оружия - 63 факта
Нанесение тяжких телесных повреждений - 1 факт
Воровство - 15 фактов
Попытка воровства - 1 факт
Семейное насилие - 3 факта
Насилие - 4 факта
Незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотиков - 19 фактов
Посадка и культивирование наркосодержащих растений - 2 факта
Хулиганства - 2 факта
Неподчинения и мелкого хулиганства - 24 факта
Ношение холодного оружия - 43 факта
Незаконное потребление наркотиков - 45 фактов.
В ходе полицейского контроля из обороты были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы: 5 автоматов, 9 пистолетов, 1 револьвер, 7 винтовок, 5 "обрезов", 1 дробовой пистолет, 18 гранат, 3 снаряда от гранатомета, 1 противотанковая мина и 2858 боевых патронов разного калибра". В ходе операции также были изъяты разного рода наркотические средства.
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