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Эстония и Литва подписали военные соглашения с Соединенными Штатами


18.01.2017   16:16
Эстония и Литва подписали военные соглашения с Соединенными Штатами накануне инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Это было сделано для того, чтобы формализовать присутствие войск США на территории этих стран, говорится в сообщениях военных ведомств Эстонии и Литвы.

«Мы заинтересованы в продолжении присутствия американских войск в Литве, так как это является одним из ключевых элементов нашей безопасности», - сказал министр обороны Раймундас Кароблис.

Третья прибалтийская страна, Латвия, подписала аналогичное соглашение с Соединенными Штатами на прошлой неделе. Договоренности облегчат развертывание сил США в этих странах и позволят совместные учения и тренировки.

Трамп назвал НАТО, в которую входят Латвия, Эстония, Литва, США и 24 другие страны «устаревшей» организацией. Эти высказывания вызвали переполох в странах Балтии, которые выражают озабоченность по поводу агрессивности России после присоединения полуострова Крым и поддержки сепаратистов на востоке Украины.






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