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Военный комитет НАТО обсуждает планы реализации партнерского пакета с Грузией


18.01.2017   17:18
Военный комитет НАТО 17 – 18 января проводит крупное совещание на уровне начальников генеральных штабов стран альянса, на котором обсуждаются проблемы Средиземноморского региона, ситуация в Украине, Грузии и политика в отношении России.

Сегодня проводятся заседания комитета с партнерами НАТО из Грузии и Украины.

Дискуссия с грузинской стороной посвящена результатам оборонной реформы и планам реализации партнерского пакета НАТО-Грузия. Совещание с Украиной, сообщается в коммюнике НАТО, позволит обновить оценку ситуации с безопасностью в стране и близ ее границ и рассмотреть ход реформ в секторах обороны и безопасности, информирует еizvestia.com.

Также на второй день встречи на последнем заседании начальники генштабов «обменяются взглядами на Россию и на те вызовы, которые она представляет для альянса», пишет «Интерфакс».






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