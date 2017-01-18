Военный комитет НАТО обсуждает планы реализации партнерского пакета с Грузией

18.01.2017 17:18 Военный комитет НАТО 17 – 18 января проводит крупное совещание на уровне начальников генеральных штабов стран альянса, на котором обсуждаются проблемы Средиземноморского региона, ситуация в Украине, Грузии и политика в отношении России.



Сегодня проводятся заседания комитета с партнерами НАТО из Грузии и Украины.



Дискуссия с грузинской стороной посвящена результатам оборонной реформы и планам реализации партнерского пакета НАТО-Грузия. Совещание с Украиной, сообщается в коммюнике НАТО, позволит обновить оценку ситуации с безопасностью в стране и близ ее границ и рассмотреть ход реформ в секторах обороны и безопасности, информирует еizvestia.com.



Также на второй день встречи на последнем заседании начальники генштабов «обменяются взглядами на Россию и на те вызовы, которые она представляет для альянса», пишет «Интерфакс».















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