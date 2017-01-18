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В Грузии продолжаются учения с участием военных из Армении, Литвы и Франции
18.01.2017 19:02
Военнослужащие из Армении, Литвы, Франции и Грузии приняли участие в учениях по огневой подготовке на военном полигоне Орфоло.
Мероприятия — часть зимних международных учений, которые проводятся в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» (Partnership for Peace).
Учения начались в школе горной подготовки в Сачхере на западе Грузии 16 января и продлятся до 10 февраля, говорится в сообщении на сайте министерства обороны. Всего в них принимает участие 14 военных.
На данном этапе учений, военные тренируются в стрельбе по мишеням с разных высот на расстояния 100, 200 и 300 метров.
«Учения очень полезны. Я никогда не проходила такого рода учения на разных высотах во Франции. Высота в 300 метров для меня была непривычной. Инструкторы очень квалифицированы», — сказала военнослужащая из Франции Шарлотта Робин.
На полигоне Орфоло военные из Грузии, Армении, Франции и Литвы приспосабливаются к ведению огня, учитывая положение солнца, высоту над уровнем моря, направление и скорость ветра, а также влажность воздуха. Военнослужащие будут соревноваться и в скорострельности – за 2 минуты они должны поразить мишень 40 патронами.
Учения пройдут в два этапа. Вторая фаза предусматривает поездку военных на горнолыжный курорт Гудаури, где им придется пройти марш-бросок на лыжах, обустраивать убежища, вести поиски пострадавших в результате схода лавины людей, а также заняться их эвакуацией.
После окончания курса военнослужащим передадут сертификаты и нагрудные знаки.
Школу горной подготовки в Сачхере основали в 2004 году. В 2010 году, по решению Североатлантического совета НАТО, школе присвоили статус центра образования и подготовки НАТО по программе «Партнерство ради мира» (Partnership for Peace). Разработкой курса обучения занимается Центр горной подготовки Франции.
"Новости-Грузия"
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