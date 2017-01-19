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Генсек НАТО заявил о резком росте кибератак на системы альянса


19.01.2017   13:07
Число хакерских атак на системы Североатлантического альянса увеличилось в 2016 году на 60%, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt. Он утверждает, что большинство связаны с государственными учреждениями, но конкретных стран не называет, пишет NEWSru.com.

По данным Столтенберга, каждый месяц 2016 года специалисты НАТО фиксировали и отражали до 500 атак.

"Большинство вторжений осуществлялись не частными лицами, а связанными с иностранными государствами учреждениями", - указал генсек.

Он также сообщил, что многие страны-члены НАТО сталкиваются с кибератаками, и альянс предоставляет им поддержку в решении этой проблемы.

Столтенберг сообщил, что актуальная тема кибербезопасности станет одной из главных на предстоящем саммите НАТО.

Он указал на свою обеспокоенность атаками: "Вследствие этого может быть нарушена обороноспособность альянса и причинен ущерб нашим вооруженным силам. Все военные действия основываются в наши дни на передаче данных. Если она не осуществляется, может иметь место большой ущерб". (Цитата по ТАСС).

"Альянс меняется и имеет способность адаптироваться. Мир не стоит на месте, и мы меняемся вместе с ним - это то, что мы делаем уже 70 лет", - заявил Столтенберг.






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