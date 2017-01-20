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Министры обороны Финляндии и Грузии обсудят вопросы безопасности


20.01.2017   13:52
Министр обороны Грузии Леван Изория нанесёт официальный визит в Финляндию 22-24 января, сообщает "Фонтанка.fi" со ссылкой на правительство Финляндии.

Изория обсудит со своим финским коллегой Юссии Ниинистё двусторонние отношения и ситуацию с безопасностью в "соседнем регионе". Другим пунктом переговоров станут также международные отношения.

В программе визита грузинского министра также осмотр почётного караула и возложение венков на кладбище Хиетаниеми.






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