Министры обороны Финляндии и Грузии обсудят вопросы безопасности

20.01.2017 13:52 Министр обороны Грузии Леван Изория нанесёт официальный визит в Финляндию 22-24 января, сообщает "Фонтанка.fi" со ссылкой на правительство Финляндии.



Изория обсудит со своим финским коллегой Юссии Ниинистё двусторонние отношения и ситуацию с безопасностью в "соседнем регионе". Другим пунктом переговоров станут также международные отношения.



В программе визита грузинского министра также осмотр почётного караула и возложение венков на кладбище Хиетаниеми.















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