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Правоохранители задержали обвиняемых в разбойном нападении на супермаркет в Батуми


20.01.2017   18:21
В Грузии правоохранители задержали обвиняемых в вооруженном разбойном нападении двух молодых мужчин, одного в Поти (Самегрело – Земо Сванети), другого в Батуми (Аджария). Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Ограбление произошло 3 января текущего года. По данным следствия, обвиняемые, угрожая оружием, атаковали бухгалтера ООО "Ялчин маркет" в Батуми и отняли у нее 148 тыс 546 лари ($56 тыc), а также личные вещи.

В доме одного из обвиняемых правоохранители нашли 4 тыс 700 лари (порядка $1,8 тыс), холодное оружие и маску. В доме второго мужчины обнаружились 7 тыс 750 лари (около $2,9 тыс) и золотые серьги. В дальнейшем в ходе следственных мероприятий удалось отыскать 37 тыс 300 лари (порядка $14 тыс).

Следствие идет по статье "разбой" УК Грузии. Виновным грозит лишение свободы сроком от шести до 12 лет.






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