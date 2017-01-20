В Тбилиси ограбили гражданина Индии - грабители задержаны

20.01.2017 20:02 Сотрудники 7-го отдела управления Ваке-Сабуртало Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячему следу задержали Е.М. 1992 года рождения по обвинению в вооруженном ограблении.



По сообщению МВД, следствием установлено, что обвиняемый вошел за гражданином Индии Г.М. в ломбард ООО "Микрофинансовая организация Гиро кредит", находящийся в Тбилиси, по улице Александра Казбеги №31, где пострадавший обменял 100 долларов США на лари. Выходя из ломбарда, за ним последовал Е.М., угрожая ножом забрал у него деньги, и скрылся с места происшествия.



Правоохранители оперативно отреагировали на происшествие. Полиция в рамках розыскных мероприятий изъяла записи видеокамер наблюдения в ломбарде ООО "Микрофинансовая организация Гиро кредит", и на прилегающей территории, в результате чего был визуально идентифицирован, установлен, и задержан предположительный преступник. Задержанный Е.М. признает вину.



Ведется следствие по факту вооруженного ограбления (по статье 179 УК Грузии).

















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