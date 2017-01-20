Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси ограбили гражданина Индии - грабители задержаны


20.01.2017   20:02
Сотрудники 7-го отдела управления Ваке-Сабуртало Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячему следу задержали Е.М. 1992 года рождения по обвинению в вооруженном ограблении.

По сообщению МВД, следствием установлено, что обвиняемый вошел за гражданином Индии Г.М. в ломбард ООО "Микрофинансовая организация Гиро кредит", находящийся в Тбилиси, по улице Александра Казбеги №31, где пострадавший обменял 100 долларов США на лари. Выходя из ломбарда, за ним последовал Е.М., угрожая ножом забрал у него деньги, и скрылся с места происшествия.

Правоохранители оперативно отреагировали на происшествие. Полиция в рамках розыскных мероприятий изъяла записи видеокамер наблюдения в ломбарде ООО "Микрофинансовая организация Гиро кредит", и на прилегающей территории, в результате чего был визуально идентифицирован, установлен, и задержан предположительный преступник. Задержанный Е.М. признает вину.

Ведется следствие по факту вооруженного ограбления (по статье 179 УК Грузии).







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Продажи грузинских модельеров выросли
Roshen закрывает кондитерскую фабрику в Липецкой области
«Арси»: Банки и строительный бизнес являются конкурентами
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
«Вологодские авиалинии» готовятся летать в Абхазию
Оренбургская авиакомпания не планирует рейсы в Абхазию
Российская авиакомпания планирует выполнять рейсы в Абхазию
Хубуа: до остановки ИнгурГЭС осталось 35 метров воды
С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Саргсян: Боеспособная Армия является жизненной необходимостью для нас
Букиккио: Текст конституции Грузии можно улучшить
Президент Швейцарии: Грузия — стабилизирующая сила в регионе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна