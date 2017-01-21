Конституцией должна быть определена функция Службы безопасности - АМЮГ

21.01.2017 20:11 АМЮГ считает, что в Конституции должен быть определен независимый следственный механизм, статус, функция и порядок избрания руководителя , - об этом заявила председатель Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) Анна Нацвлишвили до начала заседания созданной в рамках Конституционной комиссии группы по вопросам суда и прав человека.



Она отметила, что Конституцией также должна быть определена функция, роль Службы безопасности, и порядок избрания руководителя. Свои соображения в связи с этим АМЮГ уже представила Конституционной комиссии и соответствующей группе.



Что касается инициатив, имеющихся в отношении суда, глава АМЮГ отмечает, что гарантии независимости должны быть увеличены и утверждены в Конституции Грузии.



«Очень важно, чтобы Конституцией была закреплена независимость Высшего совета юстиции как ведомства и независимость каждого ее члена. Основным конституционным правом и обязательством совета должна быть определена забота о независимости суда, так как сегодня у нас этой записи в Конституции нет. Также важно, чтобы гарантии независимости судей на конституционном уровне были гораздо выше, нежели сегодня», - заявила Анна Нацвлишвили.















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