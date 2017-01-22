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На атомной электростанции в Армении произошла авария


22.01.2017   15:16
Энергоснабжение подстанции и первого энергоблока Армянской атомной электростанции днем в субботу было прервано в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, сообщила "Интерфаксу" советник премьер-министра Армении Шушан Сардарян.

"Сегодня в результате аварийного отключения на высоковольтной линии электропередачи сработала дифференциальная защита, в результате чего на атомной электростанции полностью были обесточены подстанция 110 кВ и первый энергоблок. Впоследствии из-за дифференциальной защиты "блок-генератор-трансформатор" отключился блоковый трансформатор, в результате чего атомная электростанция была частично разгружена", - сказала Ш.Сардарян.

По ее словам, о ситуации с интервалом в 30 минут министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов докладывал премьер-министру.

Ш.Сардарян сообщила, что в результате аварии в оперативном порядке был загружен третий энергоблок Разданской тепловой электростанции, а в соответствии с армяно-грузинским межправсоглашением о поставках электроэнергии в аварийных ситуациях нехватка электроэнергии восполнялась поставками из Грузии.

По словам советника премьера, вечером авария была устранена.

"Причина аварии на линии электропередачи - образовавшийся лед в результате установившейся в последний месяц морозной погоды. Перебоев с электроснабжением населения не было. Атомная электростанция работала недогруженной, но в обычном режиме. В настоящее время атомная электростанция работает в полной загрузке. Электроснабжение системы осуществляется в полном объеме", - сказала Сардарян.






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