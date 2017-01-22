СБУ сообщает о предотвращении покушения депутата Геращенко

22.01.2017 19:35 Служба безопасности Украины воспрепятствовала покушению на народного депутата (фракция "Народный фронт") Антона Геращенко. Эту информацию телеканалу "112 Украина" подтвердил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.



Отмечается, что исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем - бывшим гражданином Украины, российским наемником Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (РФ).



Более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем. Основной мотив покушения на Геращенко - попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой.



По информации, за Геращенко была организована слежка по месту жительства и работы. После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства, сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.



Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля ) УК Украины. Максимальная мера наказания - пожизненное заключение.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

