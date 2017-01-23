Министр обороны Грузии отправился в турне по европейским

23.01.2017 11:23 Министр обороны Грузии Леван Изория сегодня отправился в турне по странам Европы, в ходе которого посетит Финляндию, Швецию и Эстонию.



Сначала Изория планирует посетить Финляндию, где встретится со своим финским коллегой Юсси Ниинисте и командующим Сил обороны, генерал-лейтенантом Ярмо Линдбергом.



В ходе визита в Финляндию делегация министерства обороны Грузии посетит брифинг, посвященный системе резерва и мобилизации. Леван Изория встретится также и с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Из Финляндии грузинская делегация направится в Швецию, где состоится встреча с шведским министром обороны Петером Хультквистом.



Планируется посещение аналитико-исследовательского центра «Общество и оборона», где будет обсуждаться сотрудничество Швеции и Грузии в сфере обороны.



Леван Изория также посетит шведскую военную академию «Карлберг». У министра обороны Грузии также запланирована встреча с главнокомандующим ВС Швеции, генералом Микаэлом Бюденом и представителями парламентского комитета по обороне.



Визит Изория в Эстонию начнется с посещения Балтийского колледжа обороны в городе Тарту.



В колледже министр обороны Грузии встретится с проходящими там учебу грузинскими курсантами.

У Левана Изория запланирована встреча с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкной, а также с заместителем главы Сил обороны Эстонии, бригадным генералом Индреком Сирелом.



Официальный визит министра обороны Грузии в страны Европы завершится 28 января.















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