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Министр обороны Грузии отправился в турне по европейским
23.01.2017 11:23
Министр обороны Грузии Леван Изория сегодня отправился в турне по странам Европы, в ходе которого посетит Финляндию, Швецию и Эстонию.
Сначала Изория планирует посетить Финляндию, где встретится со своим финским коллегой Юсси Ниинисте и командующим Сил обороны, генерал-лейтенантом Ярмо Линдбергом.
В ходе визита в Финляндию делегация министерства обороны Грузии посетит брифинг, посвященный системе резерва и мобилизации. Леван Изория встретится также и с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.
Из Финляндии грузинская делегация направится в Швецию, где состоится встреча с шведским министром обороны Петером Хультквистом.
Планируется посещение аналитико-исследовательского центра «Общество и оборона», где будет обсуждаться сотрудничество Швеции и Грузии в сфере обороны.
Леван Изория также посетит шведскую военную академию «Карлберг». У министра обороны Грузии также запланирована встреча с главнокомандующим ВС Швеции, генералом Микаэлом Бюденом и представителями парламентского комитета по обороне.
Визит Изория в Эстонию начнется с посещения Балтийского колледжа обороны в городе Тарту.
В колледже министр обороны Грузии встретится с проходящими там учебу грузинскими курсантами.
У Левана Изория запланирована встреча с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкной, а также с заместителем главы Сил обороны Эстонии, бригадным генералом Индреком Сирелом.
Официальный визит министра обороны Грузии в страны Европы завершится 28 января.
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