ЦРУ обнародовало советские военные секреты

23.01.2017 12:51 Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало советские военные документы, связанные с ведением боевых действий в Европе в условиях обычной и ядерной войны.



Кроме того, в сборнике, опубликованном ЦРУ, содержатся выдержки из учебников Академии Генштаба СССР и «сотни советских документов, которые даже в современной России пока доступны только лицам с «секретным допуском». Все документы из этого сборника датированы периодом с 1955-го по 1985 год.



Следует отметить, что обнародованных материалах есть документы, касающиеся Грузии, в том числе по ее Автономной республике Абхазия.



Как поясняют «Известия», эта подборка в основном создавалась с целью проиллюстрировать работу американских спецслужб по сбору информации о главном противнике. Полное описание содержания сборника занимает более 170 страниц, там есть анализ снимков с самолетов-разведчиков, наставления по применению различных видов вооруженных сил и отчеты об учениях.



Оцифрованные документы ЦРУ начали публиковать еще в 2012 году, но полный объем стал доступен только в январе 2017 года. В общей сложности речь идет об 11 миллионах страниц документов и материалов, служебных бюллетеней и записок. В России доступ открыт только к документам, датированным до 1965 года.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

