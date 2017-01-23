МВД Грузии сделало заявление по делу о задержании в Украине грузинского спецназовца

23.01.2017 21:16 Министерство внутренних дел Грузии делает пояснение в связи с вице-полковником Георгием Церцвадзе. Между министерствами внутренних дел Грузии и Российской Федерации прямое полицейское сотрудничество не осуществляется, соответственно, нет никакого обмена информацией. Об этом заявляет МВД Грузии в связи с задержанием в Украине грузинского спецназовца Георгия Церцвадзе.



Напомним, что сегодня оппозиционная партия "Единое национальнео движение" обвинило МВД Грузии в сотрудничестве с российскими оккупантами. ЕНД обвиняло власти в том, что зная, что Церцвадзе разыскивается по линии Интерпола, его не предупредили при выезде из страны, чем они целенаправленно способствовали задержанию Церцвадзе в Украине. Кроме того, ЕНД обвиняет власти страны в передаче российской стороне личных данных о Церцвадзе.



По информации ведомства, согласно 4-му пункту 13-й статьи Конституции Грузии, выдача гражданина Грузии другому государству недопустима.



«Согласно 21-й статье Европейской конвенции «О взаимной помощи по уголовным делам», компетентный орган государства инициатора должен обратиться с ходатайством к компетентному органу той страны, гражданин которой является разыскиваемым лицом и запросить рассмотрение дела.



Соответственно, для задержания разыскиваемого Интерполом гражданина Грузии, компетентным органом той страны, на территории которой совершено преступление, должны были быть пересланы материалы уголовного дела для последующего реагирования в соответствующих органах Грузии. В этом конкретном случае, указанная коммуникация не состоялась, поскольку, как было отмечено выше, между Грузией и Россией полицейское сотрудничество не осуществляется. Таким образом, у грузинской стороны не было ни достаточной информации, ни оснований и никакого мотива для задержания вышеупомянутого лица или ограничения его возможности свободного передвижения.



Следует отметить, что, согласно закону, долгом пограничника или представителя патрульной полиции, который в конкретном случае исполняет свои обязанности на контрольно-пропускном пункте, является проверка необходимых документов, их дат, законности и того, насколько лицо уполномочено пересечь границу на основании представленных документов. Соответственно, если в документах не выявляется какое-либо нарушение, и, в тоже время, лицо не разыскивается правоохранительными органами Грузии, пограничник или представитель патрульной полиции обязан пропустить его беспрепятственно», - заявляют в МВД Грузии.



Как поясняют в ведомстве, генеральным секретариатом Интерпола, при проведении соответствующих процедур, 23 декабря 2016 года с целью задержания и последующей экстрадиции в международный розыск был объявлен Гия Церцвадзе, рожденный 2 апреля 1969 года.



По информации МВД, данная личность разыскивается правоохранительными органами России за преступление, совершенное в 2003 году (убийство, совершенное группой по предварительному сговору, групповое покушение на убийство, незаконное ношение оружия).



Как сообщают в МВД, согласно третьей части 5-й статьи правил обработки данных Интерпола, страны-члены Интерпола обязаны обмениваться имеющейся у них информацией с целью международного полицейского сотрудничества. Исходя из всего вышесказанного, обмен информацией о разыскиваемом лице является обязательным для 190 стран-членов Интерпола.



«Обмен информацией между генеральным секретариатом Интерпола и центральными национальными бюро стран-членов осуществляется посредством специальной защищенной сети Интерпола», - заявляют в МВД.



По информации телекомпании «Рустави 2», неделю назад в Украине был задержан грузинский солдат Георгий Церцвадзе, который воевал против России в Абхазской войне и войне 2008 года. Россия обвиняет его в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи. Однако в международный розыск Церцвадзе был объявлен лишь спустя 13 лет, 23 декабря 2016 года.















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