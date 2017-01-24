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Министр обороны Грузии посетит Эстонию 26 января
24.01.2017 10:42
Визит министра обороны Грузии в Эстонию начнется в четверг, 26 января. Изория пробудет в Таллинне два дня, в течение которых он намерен встретиться с министром обороны Эстонии Маргусом Цахкна, заместителем командующего Силами обороны, бригадным генералом Индреком Сирелем и председателем комиссии по государственной обороне Рийгикогу Ханнесом Хансо.
В ходе своего визита Леван Изория также посетит Балтийский колледж обороны, авиабазу Эмари и главный штаб Сил обороны, сообщает BNS со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.
Глава грузинского Минобороны прибудет в Эстонию в сопровождении первого заместителя Лели Чиковани и главы генштаба ВС Грузии, бригадного генерала Владимира Чачибая.
Сообщается, что в пятницу, 27 января, министр обороны Грузии возложит венок к монументу победы в Освободительной войне, так называемому Кресту свободы, на таллиннской площади Вабадузе.
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