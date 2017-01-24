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Грузинского добровольца Церцвадзе задержали по политическим мотивам, - адвокат
24.01.2017 10:45
Адвокат Ксения Проконова заявляет, что ее подзащитного, гражданина Грузии Гию Церцвадзе, которого Россия объявила в международный розыск, задержали по политическим мотивам, сообщает Радио Свобода.
"Обвинения России политические и надуманные. Они связаны с зачисткой людей, которые имеют отношение к грузинским событиям 2008 года. Мы боимся, что в случае выдачи Церцвадзе России, он столкнется там с пытками или вообще потеряется на ее просторах и мы его никогда не найдем", - сказала Проконова.
"Процесс Гии Церцвадзе должен создать прецедент, что Украина не выдает России своих граждан или граждан других стран, которые воюют на территории Украины", - добавила она.
По словам Проконовой, Церцвадзе воевал на востоке Украины в составе полка "Азов", а также принимал участие в конфликтах на территории Грузии.
Прокуратура Киева проверяет информацию об участии Церцвадзе в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческих батальонов. В ведомстве сообщили, что в случае подтверждения этой информации, России откажут в выдаче Церцвадзе.
Гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан украинскими силовиками 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны. По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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