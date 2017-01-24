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Задержан обвиняемый в ограблении экспресс-филиала «Банка Грузии»


24.01.2017   11:13
Задержан обвиняемый в ограблении экспресс-филиала «Банка Грузии» на Бахтрионской улице 3 января.

По информации МВД, угрожая огнестрельным оружием, обвиняемый забрал из филиала банка 8 055 долларов США и 4 105 лари и скрылся с места происшествия. По их информации, правоохранители задержали обвиняемого через несколько дней после преступления.

«Сотрудники управления Ваке-Сабуртало департамента полиции МВД по Тбилиси, в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, по обвинению в разбое и противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия задержали И.Б. 1979 года рождения.

Следствие установило, что 3 января текущего года обвиняемый ворвался в экспресс-филиал «Банка Грузии» на Бахтрионской улице в Тбилиси, угрожая огнестрельным оружием, забрал из филиала банка 8 055 долларов США и 4 105 лари и скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали обвиняемого через несколько дней после преступления, на проспекте Важа-Пшавела в Тбилиси.

Полиция изъяла похищенную из банка сумму и орудие преступления - пистолет в качестве вещественного доказательства.

Следствие ведется по факту разбоя и противоправного приобретения-хранения-ношения огнестрельного оружия (подпункт «а» 2-й части, подпункт «в» 3-й части статьи 179, 2-я и 3-я части статьи 236 УК Грузии)», - отмечается в заявлении МВД.






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