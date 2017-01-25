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Задержанный в Украине грузинский военный может быть освобожден уже в четверг


25.01.2017   10:39
Генеральный прокурор Украины сказал мне, что Гию Церцвадзе освободят 26 января, на судебном процессе, - об этом в эфире телепрограммы «Арчевани» («Выбор») сообщил командир воюющего в Украине «грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.

По его словам, генеральному прокуроры Украины требовалось подтверждение, что Гия Церцвадзе действительно сражался на стороне Украины в противостоянии с Россией, и это было подтверждено.

«У меня несколько раз состоялся разговор с генеральным прокурором. Генеральному прокуроры Украины требовалось подтверждение, что Гия Церцвадзе принимал участие в боевых действиях в составе вооруженных сил Украины. Я словесно это подтвердил, затем он попросил подготовить письмо от имени легиона о том, что этот человек боролся на стороне Украины. Это письмо готовится и будет передано прокурору. В четверг, на судебном процессе Гию Церцвадзе освободят. Это слова самого генерального прокурора Луценко», - сообщил Мамулашвили.







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