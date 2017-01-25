«Грузинский легион» покинет Украину в случае выдачи Церцвадзе России - Мамулашвили

25.01.2017 11:34 Если грузинского военного Гию Церцвадзе выдадут России, в знак протеста "Грузинский легион" покинет Украину - пишет в Facebook руководитель "Грузинского легиона" в Украине Мамука Мамулашвили.



На основании требования России 23 декабря 2016 года Интерпол объявил в розыск 48 летнего Гию Церцвадзе. Бывшего заместителя отряда спецназначения МВД Грузии, участника августовской войны 2008 года, Георгия Церцвадзе украинские правоохранители задержали в аэропорте Киева15 января 2017 года, а 17 января суд Киева присудил ему предварительное заключение на 40 дней. Знайте детали дела Гии Церцвадзе здесь. Прокуратура Грузии распространила информацию, что грузинская сторона передала украинской стороне соответствующую информацию о задержанном в Киеве Гии Церцвадзе, и объяснила, что нецелесообразно передавать его российской стороне:



"Прокуратура Грузии передала украинским коллегам всю надлежащую информацию о Г. Церцвадзе, и пояснение о нецелесообразности его передачи инициатору розыска, что выдачей гражданина Грузии российской стороне будут нарушены основные права Георгия Церцвадзе. Между прокуратурами Грузии и Украины также достигнута договоренность о продолжении активного сотрудничества в будущем по данному вопросу"- пишет прокуратура.



По заявлению заместителя главного прокурора Грузии Георгия Гогадзе, он лично говорил с коллегой в Украине. По словам Гогадзе, Грузия продолжит интенсивную коммуникацию с украинскими коллегами в связи с экстрадицией Георгия Церцвадзе в Российскую Федерацию, чтобы не была осуществлена его выдача государству-инициатору его объявления в розыск (России).



В интервью телекомпании "Рустави 2" заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что если существует предпосылка, указывающая на опасность жизни или вероятность пытки, украинская сторона отказывает в экстрадиции.



По словам заместителя генерального прокурора, на данном этапе у него нет информации о том, уже отправила Россия Украине требование об экстрадиции Церцвадзе, или нет. По его словам, по международным конвенциям, у них есть для этого 40 дней.

















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